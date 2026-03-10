Haberler

ABD'ye ait 'B-52' bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı

ABD'ye ait üç 'B-52' bombardıman uçağı, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford Üssü'ne ulaştı. Bu uçaklar, geçmişte uzun menzilli görevlerde kullanılan üste, diğer bombardıman uçaklarına katıldı.

İngiliz basını, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford Üssü'ne indiğini duyurdu. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üsse gelen bir 'B-1 Lancer' bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki 'B-1' uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı ifade edildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırındaki RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı vurgulandı. Üssün, 'B-1', 'B-52' ve 'B-2' gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu da aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
