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ABD'ye ait askeri uçak Akdeniz'de düştü

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazanın soruşturulduğu belirtilirken düşmanca bir eylemden kaynaklanmadığı ifade edildi.