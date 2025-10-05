Haberler

ABD Yargıcı, Trump'ın Portland'a Ulusal Muhafız Gönderme Planını Durdurdu

ABD Yargıcı, Trump'ın Portland'a Ulusal Muhafız Gönderme Planını Durdurdu
ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız konuşlandırma planını geçici olarak durdurdu. Yargıç, bu müdahalenin Oregon'un egemenliğine zarar verebileceğine hükmetti.

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planını geçici olarak durdurdu.

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut, eyalet ve şehir yönetimleri tarafından açılan dava kapsamında, federal güçlerin Portland'a konuşlandırılmasının Oregon'un egemenliğine zarar verebileceğine hükmetti. Trump yönetiminin kente Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını geçici olarak durduran Immergut, Portland'daki protestoların küçük çaplı olduğunu vurgulayarak, federal müdahalenin 'olaylarla orantısız' olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Trump, Portland'ın ardından Chicago'da da federal tesisleri ve personeli korumak amacıyla 300 Ulusal Muhafız konuşlandırılması kararını onayladı. Trump'ın asker göndereceğini söylediği Chicago'da birliklerin ne zaman ve hangi bölgelerde konuşlandırılacağı ise netlik kazanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
