ABD'den, Venezuela'daki vatandaşlarına çağrı

ABD, Venezuela'daki güvenlik durumunun ciddi şekilde değişkenlik göstermesi nedeniyle vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Açıklamada, silahlı grupların hedef aldığına dair raporlar ve elektrik kesintileri hakkında bilgi verildi.

ABD, Venezuela'daki vatandaşlarına 'derhal ülkeyi terk etmeleri' çağrısında bulundu.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce ABD vatandaşları için Venezuela'ya seyahat uyarıları yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Venezuela'daki güvenlik durumunun değişkenliği sürüyor. Uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla Venezuela'daki ABD vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli" denildi.

Venezuela'da 'silahlı grupların yolları kapattığı ve ABD vatandaşlığı olanlar ya da bu ülkeyi destekleyenleri hedef aldığına' dair rapor alındığı öne sürülen açıklamada, ABD'lilere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Venezuela'da elektrik kesintileri yaşandığı kaydedilerek, bu ülkeye seyahat uyarısının en yüksek düzey olan 4'üncü seviyede olduğu belirtildi.

