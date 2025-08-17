ABD ve Rusya, Ukrayna için Güvenlik Garantileri Anlaştı

ABD ve Rusya, Ukrayna için Güvenlik Garantileri Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda varılan anlaşmayı duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 6 köy tahliye edildi

Şehir felaketi yaşıyor! Alevler rüzgarla bir ilçeden diğerine sıçradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.