ABD ve Rusya, Ukrayna için Güvenlik Garantileri Anlaştı
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda varılan anlaşmayı duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, " Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya