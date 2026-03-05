Haberler

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor Haber Videosunu İzle
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail, İran'a yönelik yeni hava saldırısında Tahran merkezini vurdu. Şehirde binalar hedef alınırken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

  • ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki stratejik noktaları hedef aldı.
  • İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'a yönelik operasyonun altıncı gününde başkent Tahran'ın merkezindeki stratejik noktaları hedef aldı.

TAHRAN BOMBALANIYOR

Kentin kuzeybatı ve merkezi bölgelerinde meydana gelen şiddetli patlamaların ardından birçok kamu binasında ağır hasar oluşurken, yükselen yoğun duman tabakası şehrin büyük bölümünden görüldü. Yerel kaynaklar, hava savunma sistemlerinin gece boyu devrede olduğunu ve halkın sığınaklara yönlendirildiğini bildirdi.

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Belediye başkanının evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı