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ABD ve İsrail Savunma Bakanları Bölgedeki Durumu Görüştü

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Bölgedeki Durumu Görüştü
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile gerçekleştirilen görüşmede, İsrail'e yönelik desteklerini vurguladı ve insani yardım ile sınır güvenliği konularında önerilerde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bölgedeki durumu görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), yapılan açıklamada, "Bakan Austin ve Bakan Gallant, ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği sarsılmaz desteğin operasyonel bir örneği olarak bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryasının konuşlandırılmasını görüştü. Bakan, İsrail Hükümeti'ni, İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım miktarını artırmak için son zamanlarda yaptığı eylemleri not ederek, vahim insani durumu ele almak için adımlar atmaya devam etmeye teşvik etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakan Austin, İsrail'in BM'nin Lübnan Barış Gücü (UNFIL) saldırıları ile ilgili olarak gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini ve İsrail-Lübnan sınırının her iki yakasındaki siviller için mümkün olan en kısa sürede güvenliği sağlamak için diplomatik bir yol izlenmesi gerektiğini aktardı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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