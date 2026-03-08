ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

ABD ve İsrail, İran'ı bir kez daha vurmaya başladı. Hedef alınan yer bu sefer Luristan eyaletinin yönetim merkezi olan Hürremabad kenti oldu.

BİRÇOK YER BOMBALANDI, İNSANLAR CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

ABD ve İsrail savaş uçaklarının bombaladığı kentin birçok noktasından dumanlar yükseldi. Bölgeden gelen görüntülerde ise güçlü patlama sesleri duyuldu. Ayrıca insanların bombaların isabet ettiği noktalara yakın yerlerden can havliyle kaçmaya çalıştığı da kameraya yansıdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

