İran Genelkurmay Başkanı Musevi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur'un öldüğü bildirildi.

İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı