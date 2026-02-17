Haberler

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi
ABD ile İran arasında Cenevre'de gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ikinci turu tamamlandı. İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi ise iki önemli temsilciyle Donald Trump'ın özel temsilcisi temsil etti.

ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

ABD ile İran arasında gerçekleşen nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. Görüşmede, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

