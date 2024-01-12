ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler

Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin ardından ABD ve İngiltere ordusu, Yemen'deki Husi hedeflerini kara ve denizden vurdu. Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e verdiği destekle bilinen bu ülkelerin Yemen'i cehenneme çeviren saldırıları büyük tepki çekerken, başkent Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinden dumanlar yükselmesine neden olan saldırılara ilişkin ilk görüntüler de geldi.

ACİL KABİNE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından, ABD ve İngiltere saldırı kararı aldı. Karar, akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil kabine toplantısı düzenlemesinin ardından geldi.

SALDIRILARDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kararın çıkması sonrasında ABD ve İngiltere orduları, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Kara ve denizden Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerini vuran ABD ve İngiltere'yi bölgeyi adeta cehenneme çevirirken, saldırılara ilişkin görüntüler de servis edildi.