ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e içinde USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yer aldığı bir filoyu göndermesinin ardından İngiltere'nin de Kraliyet donanmasından iki gemiyi bölgeye göndereceği ileri sürüldü. Bölgede İsrail'e destek olacak 2 gemi dışında İngiltere, istihbarat sağlamak için devriye uçakları da yollayacak.

İngiltere'nin de İsrail'e destek için Kraliyet Donanması'ndan iki savaş gemisi göndereceği iddiası

ABD'den sonra İngiltere de Doğu Akdeniz'de İsrail'e destek için kollarını sıvadı. The Times'ın haberine göre İngiltere, bölgeye Kraliyet Donanması'ndan RFA Argus ve RFA Lyme Bay gemileri ile birlikte devriye uçakları gönderecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından bölgede çatışmalar devam ediyor. Her fırsatta İsrail'in arkasında olduklarını vurgulayan ABD, içinde USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yer aldığı filoyu gönderdi.

İNGİLTERE'DEN SAVAŞ GEMİSİ DESTEĞİ

ABD'nin ardından İngiltere de bölgeye savaş gemisi ve devriye uçağı göndermek için kolları sıvadı. The Times'ın haberine göre İngiltere, Kraliyet Donanması'ndan RFA Argus ve RFA Lyme Bay gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderecek. İngiltere gemilerin dışında bölgede İsrail'e istihbarat desteği sunmak için devriye uçakları da gönderecek.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.