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ABD ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze ve Sudan Üzerine Görüşme

ABD ve BAE Dışişleri Bakanlarından Gazze ve Sudan Üzerine Görüşme
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BAE Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Sudan'daki insani yardımların artırılması konularında önemli görüş alışverişinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Bakan Blinken, görüşmede ABD'nin Gazze'deki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi konusundaki kararlılığını teyit etti.

Bakan Blinken göürşmede rehinelerin serbest bırakılması, sürdürülebilir yardımların artırılması ve Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine, güvenlik ve yönetimlerini güçlendirmelerine yönelik bir yol haritası oluşturulması için yapılan çabaları ele aldı. Ayrıca, Lübnan'daki diplomatik çözüm çabalarına değinerek, sivillerin evlerine dönmelerini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sudan konusunda ise Bakan Blinken, insani yardımların erişiminin genişletilmesinin, çatışmaların durdurulmasının ve sivil bir hükümet kurulmasına yönelik siyasi sürecin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Bakan Blinken, BAE Dışişleri Bakanı'na, Gazze ve Lübnan'a yönelik insani yardımlarının yanı sıra bölgedeki barış ve istikrarı teşvik konusundaki devam eden rolü için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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