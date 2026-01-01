Haberler

Witkoff: Avrupalı yetkililerle Ukrayna'ya güvenlik garantilerini görüştük

Witkoff: Avrupalı yetkililerle Ukrayna'ya güvenlik garantilerini görüştük
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Avrupa'dan üst düzey yetkililerle Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Avrupalı yetkililerle Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi ve savaş sonrası barış sürecinin ilerletilmesi konularını görüştüklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Avrupa ülkelerinden üst düzey temsilcilerle Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Witkoff, görüşmenin, barış sürecini ilerletme ve yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla somut adımlar atılmasını hedeflediğini belirtti. Witkoff görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanlığı danışmanı Emmanuel Bonne, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Almanya Başbakanı'nın dış ve güvenlik politikası danışmanı Günther Sautter'in katıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar