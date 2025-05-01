ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz Görevinden Ayrılıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden ayrılacağı bildirildi. Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.
ABD medyasında yer alan habere göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong, görevinden ayrılacak. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya