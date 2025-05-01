ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz Görevinden Ayrılıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.

ABD medyasında yer alan habere göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong, görevinden ayrılacak. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.