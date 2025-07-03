ABD, Ukrayna'ya Silah Tedarikini Askıya Aldı, Ancak Yardım Devam Edecek

ABD, Ukrayna'ya Silah Tedarikini Askıya Aldı, Ancak Yardım Devam Edecek
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Ukrayna'ya silah tedarikinin askıya alınmasının, yardımın tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Kiev'e silah tedarikini askıya almasının Ukrayna'ya yardımın reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Kiev yönetimine bazı silahların tedarikini askıya alması kararının, ABD makamlarının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı tamamen durdurduğu anlamına gelmediğini söyledi. Bruce, "Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmadık, sadece bir husus, bir durum değişti ve bunun Ukrayna'ya yardım ve silah tedarikinin durdurulması anlamına gelmediğini vurgulamak isterim" dedi.

Bruce ayrıca ABD Başkanının bu kararı 'Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutma' amacıyla aldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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