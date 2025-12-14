Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Almanya'daki Ukrayna görüşmelerinde yer alacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Almanya'da yapılacak olan Ukrayna-Rusya barış süreci müzakerelerine katılacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Almanya'da yarın yapılması planlanan Ukrayna-Rusya barış süreci müzakerelerine katılacağı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın yapılması öngörülen Ukrayna-Rusya barış süreci görüşmelerine katılacak.
Görüşmelerde, Ukrayna'nın ABD'ye ilettiği Trump'ın barış planına yönelik yanıtının ardından ulaşılan en güncel aşamanın değerlendirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya