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BBC

ABD, Türkiye'ye F-16 Jetleri Satışına Onay Verdi

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ABD hükümeti, Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. Anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından gerçekleşti.

ABD hükümeti, Cuma günü Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi.

Aylar süren müzakerelerin ardından yasalara uygun olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’yi anlaşmayla ilgili bilgi verdi.

Başka bir anlaşmada da Yunanistan’a 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35 satılmasına karar verildi.

BBC

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