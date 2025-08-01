ABD Temsilcisi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı Ziyaret Etti

ABD Temsilcisi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı Ziyaret Etti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtım noktasını ziyaret etti ve İsrail ordusundan brifing aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'deki temaslarının ardından Gazze'ye gitti. Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'nin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

Büyükelçi Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusundan brifing aldık ve sahadaki insanlarla konuştuk. GHF günde 1 milyondan fazla öğün, inanılmaz bir başarı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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