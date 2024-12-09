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ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de ülkesinin pozisyonuna ilişkin yaptığı açıklamada IŞİD'in yeniden canlanmasını önleme konusunda tetikte olduklarını vurguladı.

ABC kanalında yayımlanan "Good Morning America" programına bağlanan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sullivan, Esed rejiminin sona ermesinin hem ABD hem de dünya açısından iyi bir şey olduğunu ifade ederek, "Esed, yüz binlerce insanın öldürülmesinden, dini ve etnik azınlıkların baskı altına alınmasından sorumluydu" yorumunu yaptı.

"TETİKTEYİZ"

Bununla beraber yeni süreçte ortaya çıkabilecek riskler karşısında teyakkuzda olduklarını söyleyen Sullivan, Suriye'de Amerikan çıkarlarını tehdit edebilecek unsurlar ve IŞİD'in yeniden canlanmasını önleme konusunda tetikte olduklarını vurguladı.

Sullivan, Suriye'de bundan sonra ne olacağı konusunda ABD'nin pozisyonuna ilişkin, "Suriye'de istikrarlı, kapsayıcı ve demokratik gelecek isteyen herkesle çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ÖNCELİKLERİ SIRALADI

ABD'li danışman, Suriye'deki önceliklerini ise "IŞİD'in yeniden canlanmasını engellemek", "İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin güvenli ve istikrarlı olmasını sağlamak" ve "Suriyelilerin kendi ülkeleri için daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarını desteklemek" şeklinde sıraladı.

"ESAD'IN KAÇMASI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"

Suriye bağlamında İran ve Rusya'nın iyice zayıflamış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Sullivan, Esad'in nasıl Moskova'ya kaçtığı konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

Sullivan, "Sonuç olarak Esed, neredeyse desteksiz, yalnız ve savunmasız hale geldi ve kaçmak zorunda kaldı. Yaptıklarından dolayı hesap verir mi? Bu, büyük ölçüde Rusya'nın, neden bir katil diktatöre sığınma hakkı verdiğine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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