ABD Suriye'deki Askeri Varlığını Azaltma Planları Yapıyor

Amerikalı yetkililer, ABD'nin önümüzdeki haftalarda Suriye'deki askeri varlığını azaltacağını söyledi.

Reuters haber ajansının iki yetkiliye dayandırdığı habere göre bu süreçte ABD'nin Suriye'deki asker sayısı yarıya inebilir.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Pentagon, ABD'nin ülkede .

Bunların çoğu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri üslerde konuşlanmış durumda.

Reuters'a ismini paylaşmamak koşuluyla konuşan yetkililerden biri, ABD'nin Suriye'deki varlığını "konsolide" ederek ülkedeki asker sayısını yaklaşık bine düşürebileceğini söyledi.

Başka bir yetkili de askeri varlığın azaltılmasına yönelik planları doğruladı ancak sayıların net olmadığını vurguladı.

Orta Doğu'ya askeri yığınak, İran ile müzakere

Reuters'a konuşan başka bir ABD'li yetkili, Donald Trump yönetiminin İran ile müzakerelere başladığı ve bölgedeki askeri gücünü tahkim ettiği bir dönemde Suriye'deki asker sayısının yarı yarıya azaltılma ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.

ABD geçtiğimiz günlerde bölgeye bombardıman uçakları, savaş gemileri ve hava savunma sistemleri gönderdi.

Başkan Trump, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada İran'ın ABD ile bilerek bir nükleer anlaşmaya varmadığını öne sürdü ve Tahran'ın nükleer silah sahibi olma hedefinden vazgeçmemesi durumunda atom enerjisi tesislerine saldırı düzenlenebileceği mesajını verdi.

ABD'nin bölgedeki güçlerine takviyesi sürerken Savunma Bakanı Pete Hegseth de Washington'ın dünya çapındaki askeri varlığını gözden geçiriyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından iktidara gelen Ahmet Eş-Şera hükümeti ise ülkede siyasi bütünlüğü sağlamak için girişimlerde bulunuyor.

Şam yönetimi ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) geçtiğimiz ay imzaladıkları kapsamlı bir anlaşmayla idari ve askeri kurumlarını birleştirme kararı aldı.

SDG'nin temelini Türkiye'nin PKK'nın uzantısı kabul ettiği Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye üç grubu da "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan anlaşma kapsamında SDG'nin sivil ve askeri unsurları merkezi hükümete bağlanacak, aynı zamanda Suriye'de yeni hazırlanacak anayasada Kürtler ve diğer azınlıklara haklar tanınacak.

ABD ise Şam yönetimine Mart'ta bazı şartlar vererek bunların sağlanması durumunda Suriye'ye yönelik ekonomik ve siyasi yaptırımları kısmen kaldıracağını duyurdu.

Bazı Beyaz Saray yetkilileri, eş-Şera ve hükümetinin geçmişte El Kaide ile bağlantılı olmasından dolayı Suriye'deki yeni yönetime karşı daha sert bir tavır alınması gerektiğini savunuyor.

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