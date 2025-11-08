Haberler

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Terörist Listesinden Çıkardı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı özel olarak tanımlanmış küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığını duyurdu. Bu adım, Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atıldığı belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott'un imzasıyla Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist' (SDGT) yaptırım listesinde 'Muhammed el-Cevlani' adıyla yer alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı söz konusu listeden çıkardığı kaydedildi.

Bu karara ek olarak, ABD Hazine Bakanlığı tarafından da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın SDGT listesinden çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu adımlar, Beşar Esad'ın görevden ayrılmasının ve Esad rejimi altında 50 yılı aşkın bir süredir devam eden baskının ardından Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemenin takdir edilmesi amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek, kimyasal silah kalıntılarını ortadan kaldırmak, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek ile Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title
