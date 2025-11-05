ABD, Sudan'daki Çatışmalara Barışçıl Çözüm Arayışında

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "ABD, Sudan'daki korkunç çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmek için aktif olarak çaba gösteriyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Sudan'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Sudan'da sahadaki durumun karmaşık olduğunu ve bu durumun çözüme kavuşturulmasının ancak ilgili tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğini belirtti. Sözcü Leavitt, "ABD, Sudan'daki korkunç çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmek için aktif olarak çaba gösteriyor. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımızla çalışmaya kararlıyız. Hem acil insani krizi hem de uzun vadeli siyasi zorlukları ele alan müzakereye dayalı bir barış sürecini yürütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.