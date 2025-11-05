Haberler

ABD, Sudan'daki Çatışmalara Barışçıl Çözüm Arayışında

ABD, Sudan'daki Çatışmalara Barışçıl Çözüm Arayışında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Sudan'daki çatışmalara barışçıl bir çözüm getirmek için uluslararası ortaklarla aktif olarak çalıştığını açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "ABD, Sudan'daki korkunç çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmek için aktif olarak çaba gösteriyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Sudan'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Sudan'da sahadaki durumun karmaşık olduğunu ve bu durumun çözüme kavuşturulmasının ancak ilgili tüm aktörlerin katılımıyla mümkün olabileceğini belirtti. Sözcü Leavitt, "ABD, Sudan'daki korkunç çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmek için aktif olarak çaba gösteriyor. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımızla çalışmaya kararlıyız. Hem acil insani krizi hem de uzun vadeli siyasi zorlukları ele alan müzakereye dayalı bir barış sürecini yürütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

2 holdinge kayyum atandı
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Evi ateşe verip 2 jandarmayı bıçakla yaralayan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Yaptıkları sabrı taşırdı, en sonunda vurularak öldürüldü
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz

Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
Arsenal şov yaptı! Şampiyonlar Ligi'nde rekorların gecesi

Bu nasıl bir maç böyle? Rekorlar üst üste
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Bu akşam tek başına tarih yazabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.