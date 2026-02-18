ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ettiği görüldü.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİNE SEVKİYATI HIZLANDIRDI

ABD, İran'la dün Cenevre'de yaptığı görüşmelerin hemen ardından Orta Doğu ve Avrupa bölgesine mühimmat sevk etmeyi sürdürüyor. Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.

SAVAŞ UÇAKLARI ÜSTE

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.

16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü. ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.

USS ABRAHAM LINCOLN, ORTA DOĞU'YA KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

"HIZLA VE ŞİDDETLE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

