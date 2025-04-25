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ABD Sınır Dışı Ettiği 318 Venezuelalı Göçmeni Ülkesine Gönderdi

ABD Sınır Dışı Ettiği 318 Venezuelalı Göçmeni Ülkesine Gönderdi
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ABD tarafından sınır dışı edilen 318 Venezuelalı düzensiz göçmen, Meksika'dan alınarak Venezuela'ya ulaştı. Böylece, ülkeye geri gönderilen göçmen sayısı 3 bini geçti.

ABD tarafından sınır dışı edilen 318 Venezuelalı düzensiz göçmen daha ülkesine ulaştı.

Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, aralarında 142 çocuğun da olduğu 318 Venezuelalı göçmeni Meksika'dan alarak Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştırdı. Venezuelalı yetkililerden yapılan açıklamada, ABD'den sınır dışı edilen ve ülkeye getirilen göçmenlerin sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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