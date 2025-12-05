ABD Başkanı Trump Yönetimi, Seyahat Yasağını 30'dan Fazla Ülkeyi Kapsayacak Şekilde Genişletiyor

(ANKARA) - ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mevcut 19 ülkelik seyahat yasağının 30'un üzerine çıkarılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Genişletme adımı, Washington'daki saldırının ardından sıkılaştırılan göç politikalarının yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Fox News'e verdiği röportaja göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yönelik seyahat yasağını önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Buna göre, ilk etapta 19 ülkeyi kapsayan yasağın, 30'dan fazla ülkenin vatandaşlarını içerecek şekilde genişletilmesi gündemde.

Noem, yasak kapsamındaki ülke sayısının 32'ye çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda, kesin bir sayı vermekten kaçınarak, "Rakam paylaşmayacağım ancak 30'un üzerinde ülke var ve başkan bu ülkeleri değerlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Noem, hangi ülkelerin listeye eklenebileceğini açıklamazken, istikrarlı bir yönetimi olmayan veya ABD'nin kimlik doğrulama süreçleriyle uyumlu çalışamayacak ülkelerden gelen kişilere izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Seyahat yasağının genişletilmesi, Trump'ın geçen haziranda 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirerek yedi ülkeye ek kısıtlamalar uygulayan kararının ardından geliyor.

Trump, o kararın "yabancı teröristler ve diğer güvenlik tehditlerine karşı korunmak" için gerekli olduğunu söylemişti. Yasağın hedefinde hem göçmenler hem de turistler, öğrenciler ve iş insanları gibi göçmen olmayan ziyaretçiler bulunuyor.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı'ndan sızan iç yazışmalara dayanan haberler de yönetimin 36 ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı getirmeyi değerlendirdiğini göstermişti.

Listenin genişletilmesi, geçen hafta Washington D.C.'de iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasının ardından hız kazanan göç politikası sıkılaştırmalarının yeni bir adımı olarak görülüyor. Saldırının ardından Trump, isim vermeden, "Üçüncü Dünya ülkeleri" olarak nitelendirdiği yerlerden göçü kalıcı olarak durdurma sözü de vermişti.