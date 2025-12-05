ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısının 30'un üstüne çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere ilişkin açıklamada bulundu. Noem, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere yönelik listeyi genişletme hazırlığında olduğunu belirterek, "Sayı konusunda kesin bir şey söylemeyeceğim ancak 30'un üstünde ve Başkan, ülkeleri değerlendirmeye devam ediyor" dedi.