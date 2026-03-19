ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını Kongre onayına bağlamayı ve askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören 'savaş yetkileri' tasarısını reddetti.

ABD Senatosu'nda, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik devam eden askeri harekatının Kongre onayına tabi olmasını öngören 'savaş yetkileri' tasarısı oylamaya sunuldu. Demokratlar tarafından gündeme getirilen ve Trump'ın savaş yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan tasarı, Genel Kurul'da yapılan oylamada 47 'evet' oyuna karşılık 53 'hayır' oyuyla reddedildi.

Oylamada, Cumhuriyetçiler ağırlıklı olarak Trump'ın askeri kararlarının arkasında dururken, savaş karşıtı çıkışlarıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak tasarı lehinde oy kullandı. Öte yandan, İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan Demokrat Senatör John Fetterman ise kendi partisinin aksine tasarıya karşı çıkarak 'hayır' oyu verdi.

Demokratların ABD Anayasası ve 1973 tarihli 'Savaş Yetkileri Yasası'na dayandırarak sunduğu tasarı, ABD başkanının herhangi bir ülkeye yönelik savaş başlatma veya askeri güç kullanma kararını Kongre onayına bağlarken, bu tür adımların önceden Kongre'ye bildirilmesini zorunlu kılıyor. Trump yönetiminin ve Cumhuriyetçi çoğunluğun ise saldırıların 'başkomutanlık' yetkileri çerçevesinde meşru olduğunu savunduğu belirtiliyor.

