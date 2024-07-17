ABD Senatörü Bob Menendez Rüşvet Suçundan Suçlu Bulundu

ABD'nin New Jersey Senatörü Bob Menendez, yabancılara rüşvet karşılığında yardımcı olduğu gerekçisiyle 16 suçtan suçlu bulundu. Menendez'in evinde yapılan aramalarda nakit paranın yanı sıra altın külçeleri bulunmuştu.

ABD Senatosu eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Bob Menendez'in geçen yıl FBI tarafından evinde yapılan aramada nakit para, altın külçeleri bulunmuştu. ABD'de ulusal güvenlikten sorumlu Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 22 Eylül'de Senatör Menendez hakkındaki suçlamalarla ilgili "MENENDEZ ve eşi NADINE MENENDEZ, (iş insanları) HANA, URIBE ve DAIBES'ten resmi görevini onları korumak, zenginleştirmek ve Mısır Hükümetine fayda sağlamak için kullanmayı kabul etmesi karşılığında yüz binlerce dolar rüşvet kabul ettiğine dair suçlamaları yöneltilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"MAKAMINI EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATMASI NİHAYET SONA ERDİ"

Mahkeme jürisi, 9 haftalık duruşma sonrasında dün senatörü, 16 ayrı rüşvet ve yolsuzluk suçundan suçlu bulunduğu kararına vardı. Savcı Damian Williams kararla ilgili "Kısa bir süre önce bir jüri Senatör Robert Menendez'i yolsuzluk suçlarından mahkum etti. Bu dava her zaman yolsuzluğun şok edici boyutlarıyla ilgili olmuştur. Altın, nakit para ve bir Mercedes-Benz de dahil olmak üzere yüz binlerce dolar rüşvet. Bu her zamanki gibi siyaset değildi; bu çıkar için siyasetti. Senatör Menendez artık suçlu bulunduğu için, yıllarca makamını en yüksek teklifi verene satması nihayet sona erdi" açıklamasını yaptı.