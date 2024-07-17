Üye Girişi
Haberler

ABD Senatörü Bob Menendez Rüşvet Suçundan Suçlu Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New Jersey Senatörü Bob Menendez, yabancılara rüşvet karşılığında yardımcı olduğu gerekçisiyle 16 suçtan suçlu bulundu. Menendez'in evinde yapılan aramalarda nakit paranın yanı sıra altın külçeleri bulunmuştu.

ABD'nin New Jersey Senatörü Bob Menendez, yabancılara rüşvet karşılığında yardımcı olduğu gerekçisiyle 16 suçtan suçlu bulundu. Menendez'in evinde yapılan aramalarda nakit paranın yanı sıra altın külçeleri bulunmuştu.

ABD Senatosu eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da olan Bob Menendez'in geçen yıl FBI tarafından evinde yapılan aramada nakit para, altın külçeleri bulunmuştu. ABD'de ulusal güvenlikten sorumlu Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 22 Eylül'de Senatör Menendez hakkındaki suçlamalarla ilgili "MENENDEZ ve eşi NADINE MENENDEZ, (iş insanları) HANA, URIBE ve DAIBES'ten resmi görevini onları korumak, zenginleştirmek ve Mısır Hükümetine fayda sağlamak için kullanmayı kabul etmesi karşılığında yüz binlerce dolar rüşvet kabul ettiğine dair suçlamaları yöneltilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"MAKAMINI EN YÜKSEK TEKLİFİ VERENE SATMASI NİHAYET SONA ERDİ"

Mahkeme jürisi, 9 haftalık duruşma sonrasında dün senatörü, 16 ayrı rüşvet ve yolsuzluk suçundan suçlu bulunduğu kararına vardı. Savcı Damian Williams kararla ilgili "Kısa bir süre önce bir jüri Senatör Robert Menendez'i yolsuzluk suçlarından mahkum etti. Bu dava her zaman yolsuzluğun şok edici boyutlarıyla ilgili olmuştur. Altın, nakit para ve bir Mercedes-Benz de dahil olmak üzere yüz binlerce dolar rüşvet. Bu her zamanki gibi siyaset değildi; bu çıkar için siyasetti. Senatör Menendez artık suçlu bulunduğu için, yıllarca makamını en yüksek teklifi verene satması nihayet sona erdi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

New Jersey Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Bakmadan Geçme

Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi? Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarından kareler | Immobile antremanlara başladı mı? #9917 BEŞİKTAŞ- SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Mustafa Sarıgül şantaj olayı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir ve kaç yaşında? ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2024 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title