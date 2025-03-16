Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına uzmanlardan sert tepki

Fitili Celal Şengör ateşledi! Deprem bilimciler arasında kriz
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı

ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de İran destekli Husilere karşı başlattıkları saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Hegseth, Husilerin gemilere ve insansız hava araçlarına saldırmayı bırakmaları durumunda saldırıların sona ereceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini bildirirken; "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek" ifadelerini kullandı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlayan Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AMANSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Hegseth açıklamalarında "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu öne süren Hegseth, "İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur" şeklinde uyarıda bulundu.

TRUMP'TAN İLK SAVAŞ TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

HUSİLER REST ÇEKTİ

Öte yandan Husiler, ABD saldırılarının ardından yaptığı açıklamada saldırıların sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi. Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

İlk yarıda gol yok
img

2 saniyede kırmızı kart çıktı
img

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ABD Türkiye ilişkileri konuşalım biz bosverin yemeni ölen çoluk çocuğu kadını yaşlıyı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu ülkede normal şartlarda sagcısı solcusu hiç kimse ABD gibi kan emici bir terr devletini sevmez eğer sevenler varsa kesin paralı köpklrdir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok
Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.