Üye Girişi
Haberler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi. 70 yaşındaki Austin, geçtiğimiz Ocak ayında da gizlice hastaneye kaldırılmış ve bu durum ABD'de tartışma yaratmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye kaldırıldı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, öğleden sonra 14:20 civarında, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, güvenlik ekibi tarafından, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı'na bilgi verildi. Ayrıca Beyaz Saray ve Kongre bildirimleri de meydana geldi. Şu anda, Sekreter ofisinin görev ve görevlerini sürdürüyor. Müsteşar Yardımcısı, gerektiğinde Savunma Bakanının görev ve görevlerini üstlenmeye hazırdır. Sekreter Austin, görevlerini yerine getirmek için gerekli olan sınıflandırılmamış ve sınıflandırılmış iletişim sistemleriyle birlikte hastaneye gitti."

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

70 yaşındaki Austin'in 22 Aralık 2023'te de hastaneye kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş, ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastane kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

70 yaşındaki Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, tepkiler üzerine Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Sağlık Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title