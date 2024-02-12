ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye kaldırıldı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, öğleden sonra 14:20 civarında, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, güvenlik ekibi tarafından, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı'na bilgi verildi. Ayrıca Beyaz Saray ve Kongre bildirimleri de meydana geldi. Şu anda, Sekreter ofisinin görev ve görevlerini sürdürüyor. Müsteşar Yardımcısı, gerektiğinde Savunma Bakanının görev ve görevlerini üstlenmeye hazırdır. Sekreter Austin, görevlerini yerine getirmek için gerekli olan sınıflandırılmamış ve sınıflandırılmış iletişim sistemleriyle birlikte hastaneye gitti."

NE OLMUŞTU?

70 yaşındaki Austin'in 22 Aralık 2023'te de hastaneye kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş, ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastane kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

70 yaşındaki Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, tepkiler üzerine Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.