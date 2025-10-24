Haberler

ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü

ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, ordunun Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'den bir saldırı haberi daha geldi. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenledi.

ABD TEKNEYİ VURDU

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca, Başkan Trump'ın talimatıyla, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanan Tren de Aragua tarafından işletilen bir tekneye ölümcül saldırı düzenlendi. Gizli istihbaratımız, bu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu taşıdığını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası sularda gerçekleştirilen ve gece yapılan saldırı sırasında teknede 6 'uyuşturucu teröristi' bulunduğunu ifade eden Hegseth, "Saldırıda 6 terörist de öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Eğer bizim yarım kürede uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir uyuşturucu teröristiyseniz, size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz veya gece, ağlarınızı haritalandıracak, adamlarınızı takip edecek, sizi avlayacak ve öldüreceğiz" açıklamasında bulundu.

