ABD Savunma Bakanı Hegseth: Ordumuz, Trump'ın İran emirlerini uygulamaya hazır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığının 2026 bütçesi için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda soruları cevapladı.

"ORDUMUZ, TRUMP'IN İRAN EMİRLERİNİ UYGULAMAYA HAZIR"

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine dair soruları geçiştiren Hegseth, ordunun Başkan Donald Trump'ın vereceği emirleri uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

"TRUMP'IN SÖZÜ BİR ANLAM TAŞIR, DÜNYA BUNU ANLIYOR"

İran'ı da uyaran Hegseth, "Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump'ın çağrılarını dikkate almalıydılar. Trump'ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor. Savunma Bakanlığı'nda işimiz, seçeneklerle hazır beklemektir. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz" dedi.

"CAYDIRICILIĞI YENİDEN TESİS ETTİK"

Trump yönetiminin "caydırıcılığı yeniden tesis etme" çabasına ilişkin soruya Hegseth, "Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği" cevabını verdi.

Kaynak: AA / İHA