ABD Savunma Bakanı: 'Deniz Taşımacılığını Koruyoruz, Çatışma Arayışında Değiliz'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, deniz taşımacılığını korumayı amaçladıklarını belirterek, "Çatışma arayışında değiliz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Hegseth, ABD'nin bölgedeki varlığının temel amacının 'İran kaynaklı tehditlere karşı deniz ticaretini korumak' olduğunu öne sürerek, "İran'a, eylemlerinde temkinli davranması tavsiyesinde bulunuyoruz. İran boğazı kontrol etmiyor" diye konuştu.

Hegseth, 'Özgürlük Projesi'nin, doğası gereği savunma amaçlı ve süresinin geçici olduğunu söyledi. Projenin tek görevi olduğunu kaydeden Hegseth, "Bu görev, masum ticari gemileri İran saldırganlığından korumak. Biz bir çatışma arayışında değiliz. İran açıkça saldırgan taraftır. ABD deniz taşımacılığını korumayı amaçlıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için yüzlerce gemi sırada bekliyor. İran, ticari bir gemiye saldırırsa ezici bir ateş gücüyle karşı karşıya kalacak. Hürmüz'ü açmak için İran'ın hava sahası ya da karasularına girmeye gerek yok. ABD uygun zamanda dünyanın sorumluluk almasını bekliyor. ABD yakında bu sorumluluğu devredecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
