ABD Savunma Bakanı Generalleri Topluyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in çağrısıyla, 800'den fazla general ve amiralin katılacağı toplantıya ABD Başkanı Donald Trump da katılacak. Toplantı, 30 Eylül'de Virginia'da gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in çağrısı üzerine, dünyanın çeşitli yerlerinde görevdeki 800'den fazla general ve amiralin katılacağı yarın Virginia'daki toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı bildirildi.

ABD basınında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, dünyanın dört bir yanında görevde olan 800'den fazla amiral ve generali, 30 Eylül Salı günü yüz yüze gerçekleştirilecek toplantı için ABD'nin Virginia eyaletine çağırdığı aktarılmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan çağrıda, toplantının nedenine ilişkin bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu toplantıya katılmaya karar verdiğini aktardı. ABD merkezli NBC News televizyon kanalına konuşan Trump, ordusunun komutanlarına cesaretlendirici bir konuşma yapacağını söyledi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ise Hegseth'in yeni bir ulusal güvenlik politikası paylaşmayacağını fakat generallerle amirallere kendi önceliklerini anlatacağını belirtti. Hegseth'in konuşmasını yaptıktan sonra oturumu kamuoyuyla paylaşacağı da bildirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
