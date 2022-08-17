ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Dünya Haberleri ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın acil ve uzun vadeli güvenlik yardımı ihtiyaçlarını konuşmak üzere Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Reznikov, Ukrayna'daki savaş alanındaki dinamikler hakkında bilgi verdi. Liderler ayrıca Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun bir sonraki toplantısının planlanmasını da görüştüler. Liderler yakın temasta kalmaya kararlıdır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Lloyd Austin Ukrayna Dünya Haberler

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