ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı Ağırlayacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 9 Ekim'de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı Pentagon'da ağırlayarak Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirecek.
AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) ağırlayacak.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Ryder, Gallant'ın 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Pentagon'da gerçekleşecek görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.