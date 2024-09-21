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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ile Lübnan Gerilimini Görüştü

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ile Lübnan Gerilimini Görüştü
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgedeki mevcut duruma ilişkin endişelerini paylaştı. Görüşmede diplomatik bir çözüm vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Austin, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi" denildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldrıısında en az 14 kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki gerilim ve mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Austin, bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü ve İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi. Bakan, sakinlerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşmanın önemini güçlü bir şekilde yeniden vurguladı. Bakan ayrıca, Hamas tarafından tutulan tüm rehineleri eve getirecek Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varmak için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bakan Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve kesin bağlılığını yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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