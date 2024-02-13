ABD Savunma Bakanı Austin Hastaneden Taburcu Edildi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, dün akşam düzenlediği basın toplantısında hastaneye kaldırılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in doktorunun yazılı açıklamasını okudu. Dr. Gregory Chesnut, Austin'in bugün taburcu olarak göreve dönmesini beklediklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, Austin'in son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu açıklama, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi Prostat Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Gregory Chesnut tarafından yapılmıştır. Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'e mesane sorununu gidermek üzere genel anestezi altında cerrahi olmayan prosedürler uygulandı. Başarılı bir iyileşme süreci bekliyoruz ve kendisini gece boyunca yakından izleyeceğiz. Hastanede uzun süre kalması beklenmiyor. Bakan'ın yarın normal görevlerine dönebileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut mesane sorununun tam iyileşme beklentisini değiştirmesi beklenmemektedir. Kanser tedavisinin seyri iyi yönde olmaya devam etmektedir" dedi.

YETKİLERİNİ DEVRETMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Austin, 'mesane sorunu' nedeniyle Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürülmüştü. Burada tedavi altına alınan Austin, yetkilerini ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devretmişti.

Bakan Austin, Ocak ayının ortalarında prostat kanserine yakalandığını duyurmuş ve bu kapsamda operasyon geçirmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından da göreve dönmüştü.