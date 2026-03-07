ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır

ABD ile İran arasında tırmanan savaş sürerken Washington'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İran'a yönelik sert bir mesaj verdi. Hegseth, İran'ın ABD güçleri için ciddi bir tehdit oluşturmadığını savunarak Tahran yönetimini hedef aldı.

"ENDİŞELENMESİ GEREKEN İRANLILAR"

ABD'li bakan açıklamasında İran'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır."

Hegseth ayrıca ABD'nin savaşta geri adım atmayacağını ve Amerikan güçlerinin tehdit altında olmadığını savundu.

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

ABD Savaş Bakanı daha önce yaptığı açıklamalarda da İran'a yönelik askeri operasyonları savunarak Washington yönetiminin kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Hegseth, ABD ve İsrail'in başlattığı operasyonla ilgili olarak "Bu savaşı biz başlatmadık, ancak Başkan Trump döneminde bu savaşı bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi operasyonların İran'ın füze kapasitesini ve askeri altyapısını hedef aldığını belirtirken, çatışmaların bölge genelinde daha da büyüyebileceği yönündeki endişeler devam ediyor.