ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı

Rusya'nın Moskova kentinde ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş kişilerce bir AVM'deki konser salonuna saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ABD 2 HAFTA ÖNCE UYARMIŞ

Öte yandan ABD'nin 2 hafta önce Moskova'daki vatandaşlarını uyardığı ortaya çıktı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin 7 Mart'ta yaptığı uyarıda, vatandaşlarının Rusya'da düzenlenecek herhangi bir etkinliğe katılmamaları belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.