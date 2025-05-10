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ABD, Pakistan ve Hindistan Arasında Ateşkes İlan Edildi

ABD, Pakistan ve Hindistan Arasında Ateşkes İlan Edildi
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ABD Başkanı Donald Trump, yapılan uzun görüşmelerin ardından Pakistan ve Hindistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu ve her iki ülkeyi sağduyulu davrandıkları için tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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