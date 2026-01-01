Haberler

ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla konvoy halindeki üç tekneyi vurdu: 3 ölü

ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla konvoy halindeki üç tekneyi vurdu: 3 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı öne sürülen konvoy halindeki üç tekneyi vurdu, 3 kişi öldürüldü. Operasyon, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla gerçekleştirilirken, diğer teknelerdeki şahısların denize atladığı bildirildi.

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı öne sürülen konvoy halindeki üç teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla uluslararası sularda konvoy halinde seyreden, uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen üç tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknelerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğinin ve saldırı öncesi aralarında uyuşturucu transferi yaptıklarının doğrulandığı belirtilen açıklamada, ilk teknede bulunan 3 kişinin operasyon sırasında öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, diğer iki teknedeki şahısların ise denize atladığı, takip eden saldırılarla bu teknelerin de batırıldığı ve ardından arama kurtarma sisteminin devreye sokulduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor