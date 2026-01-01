ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla konvoy halindeki üç tekneyi vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı öne sürülen konvoy halindeki üç teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla uluslararası sularda konvoy halinde seyreden, uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen üç tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknelerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğinin ve saldırı öncesi aralarında uyuşturucu transferi yaptıklarının doğrulandığı belirtilen açıklamada, ilk teknede bulunan 3 kişinin operasyon sırasında öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, diğer iki teknedeki şahısların ise denize atladığı, takip eden saldırılarla bu teknelerin de batırıldığı ve ardından arama kurtarma sisteminin devreye sokulduğu bilgisine yer verildi.