ABD Ordusundan Pasifik'teki Uyuşturucu Teknelerine Hava Saldırısı: 3 Ölü

ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknelere 21'inci kez hava saldırısı düzenledi. Savaş Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Güney Komutanlığı saldırının görüntüsünü yayınladığı sosyal medya paylaşımında, "İstihbarat, söz konusu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir narkotik güzergahı boyunca ilerlediğini ve uyuşturucu taşıdığını doğruladı" açıklamasında bulundu. Ayrıca saldırının Karayipler'de, Venezuela açıklarında da görev yapan 'Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü' tarafından düzenlendiği belirtildi.