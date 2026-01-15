Haberler

ABD, Karayipler'de bir tankere daha baskın düzenledi

ABD ordusu, Karayipler bölgesindeki 'Veronica' adlı petrol tankerine düzenlediği operasyonda, yasa dışı faaliyetlere karşı kararlılığını yineledi. Güney Mızrağı Operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen baskın, deniz piyadeleri tarafından USS Gerald R. Ford gemisinden yapıldı.

ABD ordusu, Karayipler bölgesinde bir petrol tankerine daha baskın düzenleyerek el koyduğunu duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş Bakanlığı, Güney Mızrağı Operasyonu aracılığıyla; ABD Sahil Güvenlik, İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile iş birliği içinde Batı Yarımküre'deki yasa dışı faaliyetleri ortadan kaldırma misyonunda sarsılmaz bir kararlılık sergilemektedir" denildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada "Şafak öncesi yapılan bir başka operasyonda, deniz piyadeleri USS Gerald R. Ford gemisinden harekete geçerek 'Veronica' adlı tankeri olaysız bir şekilde ele geçirdi. Veronica, Başkan Trump'ın Karayipler'deki yaptırımlı gemilere yönelik belirlediği karantina kurallarını hiçe sayarak faaliyet gösteren en son tanker oldu. Venezuela'dan çıkan tek petrol, uygun ve yasal şekilde koordine edilen petrol olacaktır. Savaş Bakanlığı, kurumlar arası ortaklarla koordinasyon halinde, yasa dışı faaliyetleri sonlandırıp Batı Yarımküre'de güvenliği yeniden tesis ederek vatanımızı savunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
