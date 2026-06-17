ABD'den Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı: 1 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 1 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı. 16 Haziran'da 'terörist örgütler tarafından işletildiği' iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda bir kişinin öldürüldüğü ve ABD askerlerinden zarar gören olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı