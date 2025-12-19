Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te 2 tekneye saldırı düzenledi: 5 ölü

ABD, Doğu Pasifik'te 2 tekneye saldırı düzenledi: 5 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye saldırdı. Operasyonda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 2 tekneye uluslararası sularda saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda toplam 5 kişinin öldürüldüğü, ilk teknede 3, ikinci teknede ise 2 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray Griezmann için gözü kararttı

Süper Lig devi Griezmann için gözü kararttı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
title