ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırısında 68 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Husi kontrolündeki bir gözaltı merkezine düzenlediği hava saldırısında 68 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çoğunluğu Etiyopyalı olan Afrikalı göçmenler bulunuyordu.
ABD'nin, Yemen'in kuzeyindeki bir gözaltı merkezine düzenlediği hava saldırısında 68 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'in kuzeyindeki Husi kontrolündeki bir gözaltı merkezine düzenlenen ABD hava saldırısında 68 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği Yemen'in Saada kentindeki gözaltı merkezinde, çoğunluğu Etiyopyalı olan Afrikalı göçmenlerin bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya