Sorularıyla terletti! "ABD'den TRT World'e ambargo" iddiasına videolu yalanlama

ABD'nin TRT World çalışanlarının basın kartlarını iptal ederek Beyaz Saray dahil olmak üzere resmi kurumlara girmesini yasaklandığı iddia edilmişti. Dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantısına katılıp sorular soran TRT World muhabiri, o anları yayınlayarak söz konusu iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki TRT World çalışanlarının basın kartlarının bu ülke tarafından iptal edildiği iddia edilmişti. Firari FETÖ'cü Can Dündar da bu iddiayı sosyal medya hesabından paylaşmış ve konu sosyal medyanın gündemine gelmişti.

YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

8 Nisan'da ortaya atılan iddialardan iki gün sonra TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi basın toplantısına katıldı. Sorduğu sorularla Dışişleri sözcüsünü terleten muhabir; sosyal medya hesabından da iddiaların yalan olduğunu açıkladı. TRT'nin tüm kanalları gibi TRT World çalışanları da başta Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ABD'deki tüm resmi kurum ve kuruluşlarda akrediteye sahip.