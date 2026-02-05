Haberler

Ukrayna ve Rusya arasında 314 kişilik esir takası anlaşması

Ukrayna ve Rusya arasında 314 kişilik esir takası anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 314 esirin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma, sürdürülebilir diplomatik çabaların somut sonuçları olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ile Ukrayna arasında 314 esirin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin katılımıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunu açıkladı. Tarafların 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakata vardığını bildiren Witkoff, bunun son 5 aydaki ilk esir takası olduğunu vurguladı.

Witkoff, bu sonucun detaylı ve verimli geçen barış görüşmeleri sayesinde elde edildiğini belirterek, "Yapılması gereken önemli işler olsa da bu tür adımlar, sürdürülebilir diplomatik çabaların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını ilerlettiğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Witkoff, gelecek haftalarda daha fazla ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ifade etti. Witkoff ayrıca, görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve anlaşmanın mümkün olmasını sağlayan Trump'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum

Sapık milyarderden Prens'e skandal teklif! Belgeler ortalığa saçıldı